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Турецкий бизнес в панике: санкции превращают экспорт в Россию в настоящий кошмар

Турецкие бизнесмены сталкиваются с проблемами при экспорте в Россию

1:20
Экономика

Турецкие бизнесмены столкнулись с серьёзными проблемами при экспорте в Россию из-за санкций, сопровождающихся угрозами со стороны западных чиновников.

Турецкие бизнесмены сталкиваются с проблемами при экспорте в Россию
Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в интервью РИА Новости отметил, что санкции негативно влияют не только на Россию, но и на Турцию. По его словам, санкции превращают экспорт в Россию в кошмар для турецких торговцев, за исключением продовольственной отрасли.

Многие турецкие компании, работающие с Россией, сталкиваются с замораживанием банковских счетов и прямыми угрозами. В результате экспорт в Россию значительно сокращается. По данным Турецкой ассамблеи экспортёров, за первые шесть месяцев года экспорт в Россию уменьшился вдвое. Особенно пострадали такие секторы, как кожаная промышленность, которая практически обнулилась.

Посол РФ в Турции ранее отмечал, что США и ЕС запугивают турецкие кредитно-финансовые организации, что привело к сокращению объёмов банковских операций и трудностям в проведении платежей. Согласно данным Института статистики Турции, экспорт в Россию в первом квартале сократился на 32% по сравнению с прошлым годом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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