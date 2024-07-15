Фондовый рынок Индии взлетел на 198% всего за год: эксперты прогнозируют дальнейший рост

Индийские компании привлекли рекордные $28 миллиардов в начале 2024 года

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года выпуск индийских акций резко вырос, достигнув 28 миллиардов долларов, что на 198% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Milei.vencel, CC BY-SA 3.0

Этот рост поддерживается устойчивым экономическим развитием Индии, прогнозируемым МВФ на уровне 6,8% в год, стабильной валютой и высокими доходами компаний.

Активность на рынке также была усилена продажами акций инвесторами из Китая. Значительная часть выпусков приходится на вторичные размещения, а ожидаются и крупные IPO, такие как Hyundai Motors и Swiggy. Местные инвесторы стали все чаще вкладывать средства в акции, что привело к росту активов под управлением индийских паевых инвестиционных фондов, сообщает Financial Times.

Однако некоторые зарубежные инвесторы обеспокоены высокими оценками индийских акций и объемом предложений на рынке. Тем не менее, многие считают, что высокие мультипликаторы оправданы быстрым ростом экономики. Индийские индексы Nifty 50 и BSE Sensex также показали значительный рост после недавней распродажи акций.

Эксперты отмечают, что, несмотря на возможную коррекцию, рынок акций Индии продолжит расти благодаря сильной экономике и высокому спросу на инвестиционные возможности.