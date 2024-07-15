Компания Unilever увольняет тысячи сотрудников в Европе: производитель решил увеличить прибыль

Компания Unilever сокращает треть своего офисного штата в Европе

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Unilever Plc сокращает треть своего офисного персонала в Европе, что является частью плана по сокращению 7500 рабочих мест по всему миру.

Фото: commons.wikimedia.org by Exploringlife, CC BY-SA 4.0

Компания, известная производством мыла Dove и имеющая 128 000 сотрудников по всему миру, объявила, что к концу следующего года в Европе будет сокращено до 3200 должностей. Эти сокращения, охватывающие от 10 000 до 11 000 офисных сотрудников, являются частью программы повышения производительности, объявленной в марте, сообщает Financial Times.

Генеральный директор Unilever Хайн Шумахер представил план стимулирования роста и увеличения прибыли компании, а также преодоления последствий чрезмерной экспансии, упущенных возможностей и неудачных слияний и поглощений. Шумахер, назначенный на должность после приобретения доли в компании инвестором-активистом Нельсоном Пельтцем, также планирует отделить подразделение по производству мороженого в рамках амбициозного предложения, направленного на улучшение многолетних слабых показателей компании.