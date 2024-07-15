Что только ни делают банки, чтобы привлечь клиентов

Банки вступили в борьбу за своих клиентов

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Увеличение лимитов по Системе быстрых платежей (СБП) привело к ужесточению конкуренции между банками в розничном сегменте, пишет РГ.

Фото: commons.wikimedia.org by КонстантинЕвстегнеев1996, CC BY-SA 3.0

Банки пересмотрели свои программы лояльности, добавив новые категории повышенного кешбэка и другие привилегии, чтобы привлечь и удержать клиентов.

Этот тренд объясняется не только борьбой за клиентов, но и стремлением увеличить клиентскую базу.

В результате, банки в прошлом году потратили значительно больше на вознаграждение клиентов, чем в предыдущие годы.

Конкуренция между банками за клиентов-физических лиц настолько высока, что процентные ставки по вкладам растут преимущественно быстрее, чем ключевая ставка Центрального банка.

Только этого уже недостаточно: для удержания клиентов банки вынуждены предлагать различные льготы, такие как кешбэк, бонусные программы и т.д.