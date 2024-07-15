При создании электропоезда "Иволга 4.0" учтены предпочтения пассажиров

Новейший электропоезд смогут увидеть жители и гости Москвы

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители и посетители Москвы будут иметь возможность ближе познакомиться с новейшими моделями электропоездов, которые курсируют по столице, пишет "Регнум".

Фото: flickr.com by Марк Смит, CC BY 2.0

Один из вагонов электропоезда серии "Иволга 4.0" будет доступен для осмотра на Манежной площади. Этот вагон станет частью уличной экспозиции выставки под названием "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030", которая пройдёт с 1 августа по 8 сентября.

При создании поезда серии "Иволга 4.0" учли предпочтения пассажиров. В нем предусмотрена третья дверь в промежуточных вагонах, удобные сиденья с подлокотниками и поручнями, а также адаптивное освещение и климат-контроль. Также в поезде есть медиаэкраны, зарядные порты и специальные места для велосипедов и самокатов. Эти поезда эксплуатируются на Московских центральных диаметрах (МЦД).

Посетители смогут изучить каждый элемент поезда, посетить кабину машиниста и сделать фотографии на память

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил, что до конца года планируется поставить более 20 подобных поездов на диаметры.