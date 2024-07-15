Россияне стали чаще выбирать рыболовные туры

В регионах РФ усилился интерес к рыболовным турам

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году россияне стали предпочитать отдыхать в направлениях, где можно насладиться рыбалкой чаще, это выяснили в союзе туриндустрии, пишет РГ.

Фото: Openverse by spoilt.exile, CC BY-SA 2.0

В этом году спрос на рыболовные туры вырос на 7%. Самыми популярными местами остаются Камчатка, Кольский полуостров и Астрахань, но в последние годы лидирует Сахалин. На север острова можно добраться на поезде, а на юг — на автобусе, также вариантом являются Курилы.

Водоемы Сахалина полны разнообразной рыбы, включая чавычу, дикого лосося. Цены на рыболовные туры варьируются от 18 тыс. рублей до 1 млн рублей. Например, за неделю рыбалки на реке Рынду в Мурманской области придется заплатить 550 тыс. рублей за одного человека. На Волге близ Астрахани, рыбалка обойдется в 40 тыс. рублей, что включает в себя проживание и помощь опытного егеря. Путешественники оплачивают авиа- или ж/д билеты отдельно.