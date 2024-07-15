Продажи "Белой березки" на рынке растут

Водка "Белая березка" наращивает производство

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост продаж российской водки «Белая березка» наблюдается по всему миру. Бренд наращивает производство, пишет РБК.

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Только за период с 2022 по 2023 год компания «Алкогольная сибирская группа» получила за счет продаж водки «Белая березка» на мировом рынке прирост 53,8%. Показатель достиг 2 млн девятилитровых коробов. Это позволило бренду занять первое место по производству в стране.

Второе место досталось продукции «Царская» от группы компаний Ladoga. Продажи увеличились на 43,8%, до 2,3 млн девятилитровых коробов. Тройку лидеров замыкает водка «Хаски» с приростом 23,1%, до 1,6 млн коробов.

Мировым лидером, по данным Drinks International, не первый год остается Smirnoff. Из российских брендов самой продаваемой стала «Архангельская» от Novabev Group. Сейчас компания поставляет 4,4 млн коробов в зарубежные страны.