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Косметические средства, содержащие слизь улитки, сегодня приносят хороший доход

Эта продукция из слизи улитки бьет рекорды по продажам на рынке косметики

1:19
Экономика

Муцин улитки, по данным Amazon, является самым востребованным продуктом среди потребителей. Только за последний месяц было продано более 100 000 штук "чудо-средства", пишет Fox Business.

Эта продукция из слизи улитки бьет рекорды по продажам на рынке косметики
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Продукт является лидером продаж на рынке косметики. Более 93 000 отзывов о продукте описывают его как "настоящая улиточная эссенция", в состав которой входит 96,3% фильтрата секрета улитки, то есть слизь, которую улитки выделяют при движении.

Отраслевые аналитики оценили мировой рынок косметических средств, содержащих слизь улитки чуть более чем в 555 миллионов долларов в 2022 году. В период с 2023 по 2030 год аналитики Coherent Market Insights прогнозируют, что рыночная стоимость превысит 1 миллиард долларов.

Дерматолог Элизабет Бахар Хоушманд, научный сотрудник Американской академии дерматологии, рассказала National Geographic, что продукт содержит витамины А и Е, а также антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление и признаки старения. Однако необходимы крупные клинические испытания. 

    

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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