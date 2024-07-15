Косметические средства, содержащие слизь улитки, сегодня приносят хороший доход

Муцин улитки, по данным Amazon, является самым востребованным продуктом среди потребителей. Только за последний месяц было продано более 100 000 штук "чудо-средства", пишет Fox Business.
Продукт является лидером продаж на рынке косметики. Более 93 000 отзывов о продукте описывают его как "настоящая улиточная эссенция", в состав которой входит 96,3% фильтрата секрета улитки, то есть слизь, которую улитки выделяют при движении.
Отраслевые аналитики оценили мировой рынок косметических средств, содержащих слизь улитки чуть более чем в 555 миллионов долларов в 2022 году. В период с 2023 по 2030 год аналитики Coherent Market Insights прогнозируют, что рыночная стоимость превысит 1 миллиард долларов.
Дерматолог Элизабет Бахар Хоушманд, научный сотрудник Американской академии дерматологии, рассказала National Geographic, что продукт содержит витамины А и Е, а также антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление и признаки старения. Однако необходимы крупные клинические испытания.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.