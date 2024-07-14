Японский производитель Epson сворачивает производство в других странах

Японская компания Epson сокращает производство за рубежом

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японский производитель Epson планирует сократить рабочую силу за рубежом и консолидировать производственные площадки. Главный исполнительный директор Ясунори Огава в интервью Kyodo News заявил, что это сократит расходы, передает Bloomberg.

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Компания, производящая принтеры и сканеры, предпринимает такие шаги, поскольку офисы используют все меньше бумаги. Epson планирует закрыть свой центр по производству полупроводников в Сингапуре в 2027 году и перенести некоторые производства в Мьянму и Индонезию.

В будущем компания намерена сотрудничать с Rapidus, производителем чипов в Японии.

Компания Epson не намерена сокращать рабочие места в Японии.