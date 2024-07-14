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В Кувейте открыто новое месторождения нефти и попутного газа

Кувейт объявил об открытии месторождения нефти и попутного газа в Персидском заливе

0:58
Экономика

Компания Kuwait Oil заявила, что обнаружила “огромные коммерческие объемы” легкой нефти и попутного газа на морском месторождении, что стало “поворотным моментом” в ее усилиях по разведке углеводородов на шельфе, пишет Bloomberg.

Кувейт объявил об открытии месторождения нефти и попутного газа в Персидском заливе
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Месторождение Аль-Нухида, расположенное к востоку от острова Файлака в Персидском заливе, имеет первоначальные оценочные запасы около 2,1 миллиарда баррелей легкой нефти и 5,1 триллиона стандартных кубических футов газа.

Будет разработан план по скорейшему началу добычи на месторождении.

Кувейт является пятым по величине производителем нефти в ОПЕК с текущей добычей около 2,48 млн баррелей в сутки. Страна намерена увеличить мощности до 4 млн баррелей в сутки к 2035 году.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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