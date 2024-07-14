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Америка в топ-10 стран, где самая дорогая питьевая вода

США в десятке стран с самой дорогой питьевой водой

1:08
Экономика

Согласно информации РИА Новости, США вошли в список десяти стран с самыми высокими ценами на питьевую воду.

США в десятке стран с самой дорогой питьевой водой
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В Соединенных Штатах 1,5 литра воды стоит $2,19, что является одной из самых высоких цен в мире. Лидером этого списка оказалось княжество Монако, где стоимость 1 литра воды составляет $5,8.

Также в рейтинг попали Антигуа и Барбуда ($2,59 за 1,5 л), Центральноафриканская Республика ($2,49), Барбадос ($2,48) и Багамы ($2,41).

Россия заняла 15-е место в этом списке. По данным аналитиков системы маркировки "Честный знак", продажи воды в России выросли на 21,8% за год. Негазированная питьевая вода остается самой популярной среди россиян, ее доля в продажах составляет 59,4% от общего объема продаж.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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