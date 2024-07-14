Разворот в мире ритейла: офлайн-покупки снова популярны у россиян в 2024 году

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В 2024 году офлайн-покупки обогнали онлайн по популярности

2:21
Экономика

В 2024 году соотношение онлайн и офлайн-покупок значительно изменилось: в первой половине года 60% всех покупок пришлось на офлайн, а 40% — на онлайн, тогда как годом ранее ситуация была противоположной, согласно исследованию "Русского стандарта".

В 2024 году офлайн-покупки обогнали онлайн по популярности
Фото: freepik.com by ijeab, PDM

Согласно данным эквайринговой сети банка, средний чек в офлайне составил 1 665 рублей, в то время как в онлайне — 1 518 рублей. В 2023 году аналогичные показатели составили 1 396 рублей для офлайна и 1 322 рубля для онлайна.

Особое внимание заслуживает статистика платежей через Систему быстрых платежей (СБП), где онлайн-платежи доминируют с 79% операций, тогда как офлайн-платежи составляют лишь 21%. Аналитики банка связывают это с ростом использования СБП, не только для интернет-шопинга, но и в обычных магазинах с бесконтактными платежами по QR-коду.

Исследование также выявило наиболее популярные категории трат в офлайне и онлайне в 2024 году. В офлайне это супермаркеты (средний чек 576 рублей), товары для дома (средний чек 3 083 рубля) и фастфуд (средний чек 366 рублей). В онлайне популярны супермаркеты (средний чек 385 рублей), активный отдых и развлечения, включая прокат спортивного инвентаря (124 рубля), и магазины детской одежды (средний чек 1 762 рубля), сообщает ТАСС.

С приходом теплого сезона статистика онлайна заметно корректируется категорией "активный отдых и развлечения", где значительную долю составляют платежи за аренду электросамокатов, что снижает общий средний чек в этой категории.

В рамках исследования были проанализированы данные эквайринговой сети банка "Русский стандарт" по количеству и средним чекам всех покупок, включая СБП, за первое полугодие 2024 и 2023 годов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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