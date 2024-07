Поглотители углерода появились в тропических лесах Китая

В провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был осуществлен первый в стране проект по торговле поглотителями углерода из тропических лесов национального парка, пишет Агентство Хinhua.

Фото: freepik.com by TravelScape is licensed under Free More info