Поглотители углерода появились в тропических лесах Китая

В провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был осуществлен первый в стране проект по торговле поглотителями углерода из тропических лесов национального парка, пишет Агентство Хinhua.
Это продвижение является еще одним шагом в достижении целей уменьшения выбросов углерода в стране.
По информации провинциального управления лесного хозяйства, три компании подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Национального парка тропических дождевых лесов провинции Хайнань по закупке поглотителей углерода из лесов на участке горы Дяоло на общую сумму 350 тысяч юаней (примерно 49 тысяч долларов США).
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.