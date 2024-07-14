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Поглотители углерода появились в тропических лесах Китая

В Китае реализован проект по торговле поглотителями углерода из тропических лесов

Экономика

В провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был осуществлен первый в стране проект по торговле поглотителями углерода из тропических лесов национального парка, пишет Агентство Хinhua.

В Китае реализован проект по торговле поглотителями углерода из тропических лесов
Фото: freepik.com by TravelScape is licensed under Free More info

Это продвижение является еще одним шагом в достижении целей уменьшения выбросов углерода в стране.

По информации провинциального управления лесного хозяйства, три компании подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Национального парка тропических дождевых лесов провинции Хайнань по закупке поглотителей углерода из лесов на участке горы Дяоло на общую сумму 350 тысяч юаней (примерно 49 тысяч долларов США).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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