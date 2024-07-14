Поглотители углерода появились в тропических лесах Китая

В Китае реализован проект по торговле поглотителями углерода из тропических лесов

В провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был осуществлен первый в стране проект по торговле поглотителями углерода из тропических лесов национального парка, пишет Агентство Хinhua.

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Это продвижение является еще одним шагом в достижении целей уменьшения выбросов углерода в стране.

По информации провинциального управления лесного хозяйства, три компании подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Национального парка тропических дождевых лесов провинции Хайнань по закупке поглотителей углерода из лесов на участке горы Дяоло на общую сумму 350 тысяч юаней (примерно 49 тысяч долларов США).