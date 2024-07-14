Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим родителям

Работающие родители с двумя и более детьми получат выплаты

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим родителям, у которых имеется два и более детей. Это следует из официального документа, опубликованного на сайте правовых актов, пишет РБК.

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Согласно закону, право на выплату получат граждане России, постоянно проживающие на территории страны, являющиеся налоговыми резидентами, с уплаченным НДФЛ в предшествующем году и с среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,5 прожиточного минимума, установленного в их регионе.

Новый закон распространяется не только на родителей, но и на усыновителей, опекунов и попечителей, у которых есть дети до 18 лет и студенты до 23 лет. Однако получатели выплат не должны иметь задолженности по уплате алиментов.

Размер выплаты будет зависеть от разницы между уплаченной суммой НДФЛ за предшествующий год и налогом, рассчитанным по ставке 6% от того же дохода. Семьи смогут вернуть себе разницу между 13% и 6% уплаченного налога.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Заявление на получение выплаты можно будет подать с 1 июня по 1 октября следующего года после уплаты НДФЛ. Налоговая база для расчетов будет сформирована в последующем году.