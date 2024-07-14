Еврокомиссия пыталась подкупить Илона Маска: почему бизнесмен отказался сотрудничать?

Маск заявил о попытках ЕК навязать ему секретную сделку

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия предложила бизнесмену и владельцу социальной сети X* Илону Маску сделку, которая нарушает закон, но он отказался. Об этом Маск сообщил в X.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

"Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре некоторые высказывания, они бы не стали нас штрафовать. Другие платформы согласились на эту сделку. X — нет", — рассказал бизнесмен.

Маск также опроверг слухи о планах строительства города на Марсе.

В конце прошлого года Еврокомиссия начала расследование против соцсети по обвинению в нарушении борьбы с дезинформацией. Осенью европейцы высказывали угрозы в адрес Маска из-за публикаций о войне между Израилем и Палестиной.

* Соцсеть X заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.