Еврокомиссия пыталась подкупить Илона Маска: почему бизнесмен отказался сотрудничать?

Еврокомиссия предложила бизнесмену и владельцу социальной сети X* Илону Маску сделку, которая нарушает закон, но он отказался. Об этом Маск сообщил в X.
"Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре некоторые высказывания, они бы не стали нас штрафовать. Другие платформы согласились на эту сделку. X — нет", — рассказал бизнесмен.
Маск также опроверг слухи о планах строительства города на Марсе.
В конце прошлого года Еврокомиссия начала расследование против соцсети по обвинению в нарушении борьбы с дезинформацией. Осенью европейцы высказывали угрозы в адрес Маска из-за публикаций о войне между Израилем и Палестиной.
* Соцсеть X заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
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