Японские компании отказываются от производства детских подгузников

Все больше компаний Японии отказываются от производства детских подгузников и переключаются на взрослых покупателей, пишет Reuters.
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Производство подгузников для взрослых в Японии стало более активным из-за нескольких факторов:
Демографические изменения: уровень рождаемости снижается, увеличивается число пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, которые нуждаются в продуктах для инконтиненции.
Культурные аспекты: Япония имеет культуру ухода за пожилыми родственниками в домашних условиях, что увеличивает спрос на удобные и высококачественные продукты, такие как подгузники.
Технологические инновации: страна известна своими технологическими разработками в области медицинских и гигиенических продуктов, что содействует развитию и производству качественных подгузников для взрослых.
Сочетание демографических, культурных и технологических факторов способствует активному производству подгузников для взрослых в Японии.