Японские компании отказываются от производства детских подгузников

В Японии подгузники для взрослых дороже, чем для детей

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Все больше компаний Японии отказываются от производства детских подгузников и переключаются на взрослых покупателей, пишет Reuters.

Фото: Wikipedia by 維基小霸王, CC BY-SA 4.0

Производство подгузников для взрослых в Японии стало более активным из-за нескольких факторов:

Демографические изменения: уровень рождаемости снижается, увеличивается число пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, которые нуждаются в продуктах для инконтиненции.

Культурные аспекты: Япония имеет культуру ухода за пожилыми родственниками в домашних условиях, что увеличивает спрос на удобные и высококачественные продукты, такие как подгузники.

Технологические инновации: страна известна своими технологическими разработками в области медицинских и гигиенических продуктов, что содействует развитию и производству качественных подгузников для взрослых.

Сочетание демографических, культурных и технологических факторов способствует активному производству подгузников для взрослых в Японии.