Россия вошла в топ-10 стран с крупнейшим торговым профицитом

Россия заработала на торговле 121 миллиард долларов

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Всемирного банка за 2023 год, Россия заработала 121 миллиард долларов на внешней торговле, заняв седьмое место в мире по величине торгового профицита, сообщает РИА Новости.

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), PDM

На первой позиции в этом рейтинге находится Китай с торговым профицитом в 594 миллиарда долларов за прошлый год. Следом за ним идут Германия с профицитом в 245,3 миллиарда долларов и Ирландия с 178 миллиардами долларов.

Также в первую пятерку вошли Сингапур и Швейцария, которые заработали на внешней торговле 155 миллиардов и 131 миллиард долларов соответственно.

Саудовская Аравия с показателем в 127 миллиардов долларов заняла шестое место, а Россия с профицитом в 121 миллиард долларов — седьмое.