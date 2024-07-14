Эксперты рассказали,когда в России снизятся цены на овощи и фрукты

В России неожиданно подорожали фрукты и овощи. "Руспродсоюз" связывает это с майскими заморозками и инфляцией. Больше всего подорожали свекла и морковь, цена которой выросла на 62,8% до 70 рублей за кг.
Эксперт Даниил Кашин советует покупать у оптовиков и прогнозирует снижение цен ближе к осени.
В южных регионах цены, наоборот, снизились на 5-7%. Основные поставки фруктов идут из Краснодарского края, Абхазии, Дагестана и Астрахани, сообщает "Вечерняя Москва".
Диетолог Виктория Безнебеева рекомендует людям с диабетом выбирать фрукты с низким содержанием сахара и употреблять не более 400 граммов в день.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.