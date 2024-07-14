Эксперты рассказали,когда в России снизятся цены на овощи и фрукты

Когда в России упадут цены на овощи и фрукты?

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России неожиданно подорожали фрукты и овощи. "Руспродсоюз" связывает это с майскими заморозками и инфляцией. Больше всего подорожали свекла и морковь, цена которой выросла на 62,8% до 70 рублей за кг.

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Эксперт Даниил Кашин советует покупать у оптовиков и прогнозирует снижение цен ближе к осени.

В южных регионах цены, наоборот, снизились на 5-7%. Основные поставки фруктов идут из Краснодарского края, Абхазии, Дагестана и Астрахани, сообщает "Вечерняя Москва".

Диетолог Виктория Безнебеева рекомендует людям с диабетом выбирать фрукты с низким содержанием сахара и употреблять не более 400 граммов в день.