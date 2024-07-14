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Поставки сжиженного природного газа в Евросоюз из США упали на 40%

США сократили до минимума экспорт СПГ в ЕС

Экономика

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз упали на 40% в мае 2024 года, достигнув минимального уровня за последние два года.

США сократили до минимума экспорт СПГ в ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на открытые данные.

В результате, экспорт американского СПГ в мае 2024 года сократился до 860 миллионов долларов, что на 5,5% ниже, чем в апреле.

Этот объем поставок оказался на самом низком уровне с ноября 2021 года, когда он составлял 692 миллиона долларов. С тех пор ежемесячный объем поставок не опускался ниже 1 миллиарда долларов. В апреле 2024 года он уменьшился до 919 миллионов долларов, и тенденция к снижению продолжилась в мае.

За первые пять месяцев 2024 года экспорт СПГ из США в Европу составил 5,6 миллиарда долларов, что в 1,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составлял 8 миллиардов долларов. В 2023 году объем поставок оценивался в 17 миллиардов долларов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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