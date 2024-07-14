Российский газ попадает в Европу через украинскую территорию в объёме 42,4 млн куб. м в сутки

"Газпром" подаёт газ в Европу через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные российской компании.
Транзит топлива осуществляется через газоизмерительную станцию "Суджа". Заявка на транзит через ГИС "Сохрановка" снова была отклонена украинской стороной, отметили в "Газпроме".
В пятницу, 12 июля, объём подачи газа в этом направлении также составил 42,4 млн куб. м в сутки.
Срок действия контракта на поставки газа в Европу через Украину истекает в конце текущего года. По данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, ЕС рассматривает возможность заключения нового соглашения с "Газпромом".
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