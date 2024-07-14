Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Милош Бикович хочет заняться видеоиграми
Самые яркие и интересные регионы России: 10 мест, которые нужно увидеть
Почему пользователи недовольны последними играми в Apple Arcade
Эксперты назвали наиболее экономичную версию Toyota Camry по затратам на обслуживание
Необычный рецепт омлета, который покорит любого
Добровольное и обязательное страхование ответственности
Трамп получил ранение при стрельбе в Пенсильвании, свидетеля "убрали"
Юлия Годунова рассказала об изменениях в жизни после рождения ребёнка
Как сделать волосы гладкими и блестящими: борьба с секущимися кончиками
Российский газ попадает в Европу через украинскую территорию в объёме 42,4 млн куб. м в сутки

"Газпром" сообщил о количестве транзита газа через Украину для Европы

0:50
Экономика

"Газпром" подаёт газ в Европу через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные российской компании.

"Газпром" сообщил о количестве транзита газа через Украину для Европы
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Транзит топлива осуществляется через газоизмерительную станцию "Суджа". Заявка на транзит через ГИС "Сохрановка" снова была отклонена украинской стороной, отметили в "Газпроме".

В пятницу, 12 июля, объём подачи газа в этом направлении также составил 42,4 млн куб. м в сутки.

Срок действия контракта на поставки газа в Европу через Украину истекает в конце текущего года. По данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, ЕС рассматривает возможность заключения нового соглашения с "Газпромом".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Самые яркие и интересные регионы России: 10 мест, которые нужно увидеть
Почему пользователи недовольны последними играми в Apple Arcade
Эксперты назвали наиболее экономичную версию Toyota Camry по затратам на обслуживание
Необычный рецепт омлета, который покорит любого
Добровольное и обязательное страхование ответственности
Трамп получил ранение при стрельбе в Пенсильвании, свидетеля "убрали"
Юлия Годунова рассказала об изменениях в жизни после рождения ребёнка
"Газпром" сообщил о количестве транзита газа через Украину для Европы
Как сделать волосы гладкими и блестящими: борьба с секущимися кончиками
Норвежские каменные круги оказались огромным кладбищем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников