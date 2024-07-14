Крупнейшая нефтяная компания Аляски судится с администрацией Байдена

Крупнейшая нефтяная компания Аляски подала иск против Министерства внутренних дел США, пишет Fox Business.
ConocoPhillips просит отменить новые правила, введенные администрацией Байдена, которые, по их словам, "препятствуют добыче нефти" на территории Аляскинского заповедника.
В центре судебного процесса находятся обширные национальные запасы нефти на Аляске.
В апреле текущего года президент Байден заявил, что "эти чудеса природы требуют нашей защиты" и что он "гордится тем, что администрация принимает меры по сохранению территорий в Западной Арктике и уважает культуру, историю и непреходящую мудрость коренных жителей Аляски, которые жили на этих землях и управляли ими с незапамятных времен".
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.