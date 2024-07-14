Крупнейшая нефтяная компания Аляски судится с администрацией Байдена

ConocoPhillips судится из-за ограничений на бурение на Аляске

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейшая нефтяная компания Аляски подала иск против Министерства внутренних дел США, пишет Fox Business.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

ConocoPhillips просит отменить новые правила, введенные администрацией Байдена, которые, по их словам, "препятствуют добыче нефти" на территории Аляскинского заповедника.

В центре судебного процесса находятся обширные национальные запасы нефти на Аляске.

В апреле текущего года президент Байден заявил, что "эти чудеса природы требуют нашей защиты" и что он "гордится тем, что администрация принимает меры по сохранению территорий в Западной Арктике и уважает культуру, историю и непреходящую мудрость коренных жителей Аляски, которые жили на этих землях и управляли ими с незапамятных времен".