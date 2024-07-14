Профессор Сафонов: Возможность повысить зарплату российским инженерам таит в себе опасность

Профессор Сафонов рассказал, к чему приведет повышение зарплат инженеров

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Комментируя заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, возмутившегося тем, что курьеры в России получают больше, чем инженеры, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов напомнил, что все зависит от ситуации на рынке труда, пишет Lenta.ru.

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По словам профессора, в США инженер получает 127-167 тысяч долларов в год, а курьеру такая зарплата не полагается ни при каких условиях. Максимум он может рассчитывать на 40 тысяч.

Российские власти могли бы исправить положение дел. Для этого достаточно повысить уровень зарплаты инженера выше курьерского на бюджетных предприятиях. Тогда и бизнес будет вынужден увеличивать оклады, чтобы удержать специалистов. Однако государству придется изыскать дополнительные средства. В свою очередь, коммерческий сектор поднимет цены на товары и услуги, чтобы получить деньги на повышение окладов своим сотрудникам. Аналогичным образом поступят службы доставки. В итоге удар будет нанесен по потребителям.