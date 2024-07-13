Жители каких регионов России сильнее всего любят вино?

По данным исследования аналитиков "Х5 Клуба", за первые пять месяцев текущего года Москва оказалась лидером среди российских городов по покупкам вина.
В 3,1% чеков жителей столицы было зафиксировано наличие этого алкогольного напитка. Всего москвичи приобрели 3,8 миллиона литров вина, что на 3,5% больше, чем год назад. Особенно выделяется тот факт, что доля вин премиум-класса (стоимостью более 2 тысяч рублей за бутылку) составляет 1% от всех чеков с покупками вина, что является самым высоким показателем среди всех российских городов.
На втором месте по объему потребления вина оказалась Самара, где этот напиток был замечен в 2,9% чеков жителей. Продажи вина в городе увеличились на 8,2%, превысив 220 тысяч литров за период. Доля премиальных вин составила 0,7%.
Третье место в рейтинге делят Пермь и Екатеринбург, где вино встречалось в 2,8% чеков от жителей за период с января по май.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.