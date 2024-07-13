Жители каких регионов России сильнее всего любят вино?

Названы российские регионы-лидеры по объему потребления вина

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным исследования аналитиков "Х5 Клуба", за первые пять месяцев текущего года Москва оказалась лидером среди российских городов по покупкам вина.

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

В 3,1% чеков жителей столицы было зафиксировано наличие этого алкогольного напитка. Всего москвичи приобрели 3,8 миллиона литров вина, что на 3,5% больше, чем год назад. Особенно выделяется тот факт, что доля вин премиум-класса (стоимостью более 2 тысяч рублей за бутылку) составляет 1% от всех чеков с покупками вина, что является самым высоким показателем среди всех российских городов.

На втором месте по объему потребления вина оказалась Самара, где этот напиток был замечен в 2,9% чеков жителей. Продажи вина в городе увеличились на 8,2%, превысив 220 тысяч литров за период. Доля премиальных вин составила 0,7%.

Третье место в рейтинге делят Пермь и Екатеринбург, где вино встречалось в 2,8% чеков от жителей за период с января по май.