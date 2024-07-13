В этих странах численность населения снижается

Страны, где снижается рождаемость и растёт число пенсионеров

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сокращение численности населения затронет многие страны в 21 веке, пишет Zero Hedge.

Фото: Freepik by Ads, CC0

Statista сообщает, что эта демографическая тенденция, особенно распространенная в Европе и развитой Азии, является следствием снижения рождаемости и старения населения создает серьезные проблемы.

В Японии и Италии сокращение населения началось в 2011 и 2015 годах, соответственно, показатели рождаемости снижаются.

Страны с сокращающейся численностью населения сталкиваются с рядом проблем, как экономических, так и социальных. С экономической точки зрения сокращение рабочей силы может привести к ее нехватке, снижению производительности и усилению давления на системы социального обеспечения. С уменьшением числа лиц трудоспособного возраста, способных поддерживать растущее пожилое население, финансовая нагрузка на пенсионные системы и службы здравоохранения возрастет. В социальном плане сокращение численности населения может привести к депопуляции сельских районов, сокращению сообществ и вытекающим из этого проблемам в поддержании инфраструктуры и коммунальных услуг.

Для решения этих проблем требуются комплексные стратегии. Повышение пенсионного возраста, увеличение налогов, социальных отчислений может помочь облегчить финансовое бремя, связанное с демографическим дисбалансом. Политика поддержки баланса между работой и личной жизнью и доступным уходом за детьми может помочь замедлить сокращение численности населения, а иммиграция молодых квалифицированных работников может помочь решить проблему нехватки рабочей силы и повысить производительность.

В таких странах, как Япония, Италия, Китай и Германия, в 2023 году произошло первое сокращение численности населения. Ожидается, что население Франции начнет сокращаться в 2043 году, Бразилии — в 2048 году, и даже огромное население Индии, по прогнозам, начнет сокращаться в 2065 году.

Исключением являются Соединенные Штаты, Канада и Австралия. В этих странах в настоящее время не ожидается первого сокращения численности населения в 21 веке.

Географически многие африканские страны по-прежнему быстро растут. К 2100 году Нигерия, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Танзания войдут в число самых густонаселенных стран мира.