Названы страны, где растёт число миллионеров

В каких странах число миллионеров растёт самыми быстрыми темпами?

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай, США удерживают большинство миллионеров в абсолютном выражении, пишет Zero Hedge.

Фото: flickr.com by Bryan Ledgard, CC BY 2.0

По данным New World Wealth, в Соединенных Штатах — более 5,4 млн миллионеров, а в Китае число миллионеров приближается к миллиону. В отчете отслеживались состоятельные люди (HNWI), которые обладают ликвидным инвестиционным состоянием в размере 1 миллиона долларов США и более.

Однако в последнее десятилетие в отдельных странах наблюдается темпы роста числа миллионеров. К примеру, коммунистический Вьетнам выделился исключительными темпами роста — 98%. Этот рост отражает недавние экономические успехи страны и предполагает продолжающуюся тенденцию к увеличению накопления богатства. Далее идут Китай (92%), Маврикий (87%), Индия (85%) и ОАЭ (77%).

Китай и Индия вырастили сотни тысяч новых миллионеров, укрепив свои позиции в качестве основных игроков на мировом рынке богатства. Напротив, в Великобритании за последнее десятилетие произошло сокращение числа миллионеров. Такие факторы, как Brexit и другие экономические неопределенности способствовали этому сокращению, подчеркивая проблемы, с которыми сталкиваются развитые экономики.