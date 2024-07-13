Акции Tesla рухнули на фоне заявления компании о переносе выпуска роботакси

Акции Tesla резко упали на 8,5% до $240,87 за штуку 11 июля, что стало следствием объявления о переносе сроков выпуска роботакси, сообщает Bloomberg.
Падение стоимости продолжилось на предварительных торгах в пятницу, и к 15:30 по московскому времени акции стоили $235,95, что на 2,11% ниже предыдущего значения, согласно данным биржи Nasdaq.
Причиной стало решение компании отложить запланированную на 8 августа презентацию роботакси на октябрь, объясняя это необходимостью дополнительного времени для создания дополнительных прототипов.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.