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Акции Tesla рухнули на фоне заявления компании о переносе выпуска роботакси

Акции Tesla упали на 10% после заявления о роботакси

0:47
Экономика

Акции Tesla резко упали на 8,5% до $240,87 за штуку 11 июля, что стало следствием объявления о переносе сроков выпуска роботакси, сообщает Bloomberg.

Акции Tesla упали на 10% после заявления о роботакси
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Падение стоимости продолжилось на предварительных торгах в пятницу, и к 15:30 по московскому времени акции стоили $235,95, что на 2,11% ниже предыдущего значения, согласно данным биржи Nasdaq.

Причиной стало решение компании отложить запланированную на 8 августа презентацию роботакси на октябрь, объясняя это необходимостью дополнительного времени для создания дополнительных прототипов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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