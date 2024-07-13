Индия демонстрирует высокие темпы экономического роста и может стать второй экономикой мира уже к 2031 году, а не к 2048 году, как считалось ранее.
Заместитель главы Резервного банка Индии (RBI) Майкл Дебабрата Патра заявил, что республика также имеет возможность стать крупнейшей экономикой мира к 2060 году.
Выступая в Национальной академии управления им. Лала Бахадура Шастри в Массури, Патра отметил, что правительство делает упор на макроэкономическую и финансовую стабильность, что важно для выхода индийской рупии на международный уровень. Он добавил, что RBI прогнозирует инфляцию в среднем на уровне 4,5% в 2024–2025 годах и 4,1% в 2025–2026 годах, сообщает ТАСС.
Замглавы Резервного банка Индии также сказал, что республика должна активизировать усилия, направленные на увеличение экспорта товаров и услуг с нынешних $768 млрд (2,4% от общемирового объема) до $1 трлн к 2030 году.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.