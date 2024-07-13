Индия рвётся к вершинам: к 2031 году страна может стать второй экономикой мира

Индия может стать второй экономикой мира к 2031 году

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия демонстрирует высокие темпы экономического роста и может стать второй экономикой мира уже к 2031 году, а не к 2048 году, как считалось ранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Pogaface, CC BY-SA 3.0

Заместитель главы Резервного банка Индии (RBI) Майкл Дебабрата Патра заявил, что республика также имеет возможность стать крупнейшей экономикой мира к 2060 году.

Выступая в Национальной академии управления им. Лала Бахадура Шастри в Массури, Патра отметил, что правительство делает упор на макроэкономическую и финансовую стабильность, что важно для выхода индийской рупии на международный уровень. Он добавил, что RBI прогнозирует инфляцию в среднем на уровне 4,5% в 2024–2025 годах и 4,1% в 2025–2026 годах, сообщает ТАСС.

Замглавы Резервного банка Индии также сказал, что республика должна активизировать усилия, направленные на увеличение экспорта товаров и услуг с нынешних $768 млрд (2,4% от общемирового объема) до $1 трлн к 2030 году.