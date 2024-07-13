Россияне массово покупают ценные бумаги: рекордный рост числа брокерских счетов в Сбербанке

Россияне стали чаще интересоваться фондовым рынком

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во втором квартале 2024 года россияне открыли в Сбербанке 308 тыс. новых брокерских счетов, что на 50% больше, чем в первом квартале и почти втрое больше, чем во втором квартале 2023 года.

Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, CC BY 2.0

Интерес россиян сместился в сторону облигаций, а биржевые фонды вошли в топ-3 инструментов в портфелях клиентов. Объем активов на брокерских счетах уменьшился на 2% из-за переоценки рынков, но был практически компенсирован притоком новых средств.

Инвесторы продолжают активно открывать ИИС третьего типа, доступный с 1 января. Доля акций в портфелях инвесторов снизилась с 48,7 до 46,3% за квартал, но выросла на 1,2% за год. Доля облигаций в портфелях выросла с 36,2 до 36,8%. Инвесторы увеличили вложения в биржевые фонды более чем на треть до 90 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом, сообщает "Газета.Ru".

Директор Управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова отметила, что россияне стали более прагматичными и стратегически подходящими к инвестициям. Инвесторы используют снижение на долговом рынке как возможность вложиться в облигации и заработать на их росте при смягчении риторики регулятора.