Шахта в ДНР добыла рекордную 100-миллионную тонну угля благодаря новому инвестору

Шахта "Комсомолец Донбасса" добыла 100-миллионную тонну угля

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Шахта "Комсомолец Донбасса" в ДНР достигла исторического рубежа, добыв 100-миллионную тонну угля, о чем сообщил глава республики Денис Пушилин.

Фото: Wikipedia by jpmueller99, CC BY 2.0

В своем сообщении в Telegram-канале он отметил, что с апреля текущего года шахта работает под управлением нового инвестора — компании ООО "Импэкс-дон", что поспособствовало обновлению горно-шахтного оборудования и поставке новой техники для проходки и очистки. Пушилин поздравил горняков с этим значимым событием и вручил им государственные награды, сообщает ТАСС.

Шахта "Комсомолец Донбасса" расположена в городе Кировское на востоке ДНР и является крупнейшей в республике. Она была введена в эксплуатацию в 1980 году и добывает уголь марки "Т" (тощий), основным потребителем которого является Старобешевская теплоэлектростанция. Промышленные запасы шахты оцениваются почти в 140 млн тонн. За время своей работы горняки прошли 558 км горных выработок и сдали в эксплуатацию 149 очистных забоев. В апреле шахта была арендована компанией "Импэкс-дон".