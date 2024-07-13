Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД: теперь в новом качестве

Правительство РФ утвердило численность совета директоров РЖД

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов остался в составе совета директоров Российских железных дорог (РЖД).

Фото: Kremlin.ru by Сергей Гунеев, CC BY 4.0

Ранее Белоусов входил в совет директоров РЖД в качестве первого вице-премьера. Теперь он избран в совет директоров РЖД как Министр обороны РФ.

Правительство утвердило численность совета директоров РЖД, включающего 14 человек. Среди них также министры: транспорта Роман Старовойт, энергетики Сергей Цивилев и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сообщает РИА Новости.

Совет директоров РЖД назначается распоряжением правительства, а все акции компании принадлежат государству.