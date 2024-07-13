Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД: теперь в новом качестве

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов остался в составе совета директоров Российских железных дорог (РЖД).
Ранее Белоусов входил в совет директоров РЖД в качестве первого вице-премьера. Теперь он избран в совет директоров РЖД как Министр обороны РФ.
Правительство утвердило численность совета директоров РЖД, включающего 14 человек. Среди них также министры: транспорта Роман Старовойт, энергетики Сергей Цивилев и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сообщает РИА Новости.
Совет директоров РЖД назначается распоряжением правительства, а все акции компании принадлежат государству.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.