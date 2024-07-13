Аргентина в экономической яме: инфляция взлетела на 271%, уровень бедности и безработицы растёт

Инфляция в Аргентине продолжает стремительно расти

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне 2024 года инфляция в Аргентине составила 4,6%, накопленная инфляция с начала года достигла почти 80%. По сравнению с июнем прошлого года рост цен составил 271,5%.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, PDM

В июне наиболее заметно подорожали коммунальные услуги (+14,3%), отели и рестораны (+6,3%) и образование (+5,7%). Цены на продукты питания увеличились на 3%.

Инфляция начала замедляться после резкого скачка в декабре 2023 года, когда рост цен составил 25,5%. В последующие месяцы темпы инфляции снижались, что сопровождалось снижением экономической активности. В мае промышленное производство снизилось на 0,2%, а экономическая активность в апреле уменьшилась на 0,1%, сообщает ТАСС.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. В 2023 году рост цен составил 211,4%, в 2022 году — 94,8%, в 2021 году — 50,9%. Ускорение инфляции произошло после избрания президентом Хавьера Милея в ноябре 2023 года, одной из первых мер которого стало повышение официального курса доллара.

Милей охарактеризовал экономическую ситуацию как критическую и объявил о необходимости шоковых мер, таких как сокращение бюджетных расходов. Эти меры привели к росту уровня бедности с 49,5% до 55%, увеличению безработицы с 5,7% до 7,7% и падению ВВП на 5,1% в первом квартале 2024 года.