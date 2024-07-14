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Путин раскрыл планы на 2024 год: дефицит федерального бюджета увеличивается до 2,12 трлн рублей

Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год

1:04
Экономика

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в бюджет на 2024 год, увеличив дефицит до 2,12 трлн рублей, что составляет 1,1% ВВП.

Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Согласно новым поправкам, дефицит бюджета увеличивается до 2,12 трлн рублей, что составляет 1,1% от валового внутреннего продукта (ВВП), вместо предыдущих 1,595 трлн рублей или 0,9% ВВП.

Эти изменения были внесены после того, как в июне депутаты Государственной Думы поддержали первое чтение законопроекта о бюджете на 2024 год и плановый период до 2026 года. Они предусматривают увеличение дефицита федерального бюджета России на текущий финансовый год.

Новые правовые нормы, включающие эти изменения, были опубликованы на портале правовой информации.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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