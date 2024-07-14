Путин раскрыл планы на 2024 год: дефицит федерального бюджета увеличивается до 2,12 трлн рублей

Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в бюджет на 2024 год, увеличив дефицит до 2,12 трлн рублей, что составляет 1,1% ВВП.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Согласно новым поправкам, дефицит бюджета увеличивается до 2,12 трлн рублей, что составляет 1,1% от валового внутреннего продукта (ВВП), вместо предыдущих 1,595 трлн рублей или 0,9% ВВП.

Эти изменения были внесены после того, как в июне депутаты Государственной Думы поддержали первое чтение законопроекта о бюджете на 2024 год и плановый период до 2026 года. Они предусматривают увеличение дефицита федерального бюджета России на текущий финансовый год.

Новые правовые нормы, включающие эти изменения, были опубликованы на портале правовой информации.