Внезапный скачок и резкое падение: что происходит с золотом?

Почему золото снова дешевеет?

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале азиатской торговой сессии в пятницу наблюдалось снижение цен на золото, что связано с технической коррекцией после предыдущего роста на 1,8%.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

По данным The Wall Street Journal, стоимость спотового золота уменьшилась на 0,1% и составила $2411,89 за унцию.

В то же время, публикация в четверг более низких, чем прогнозировалось, данных по индексу потребительских цен в США усиливает ралли на рынке драгоценных металлов.

Ранее слабые показатели занятости в США повысили ожидания начала снижения процентных ставок ФРС в сентябре, как отметил Райан Маккей, старший стратег по сырьевым товарам в TD Securities.

Известно, что понижение процентных ставок делает драгоценные металлы более привлекательными для инвесторов.