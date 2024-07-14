Внезапный скачок и резкое падение: что происходит с золотом?

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Почему золото снова дешевеет?

0:56
Экономика

В начале азиатской торговой сессии в пятницу наблюдалось снижение цен на золото, что связано с технической коррекцией после предыдущего роста на 1,8%.

Почему золото снова дешевеет?
Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

По данным The Wall Street Journal, стоимость спотового золота уменьшилась на 0,1% и составила $2411,89 за унцию.

В то же время, публикация в четверг более низких, чем прогнозировалось, данных по индексу потребительских цен в США усиливает ралли на рынке драгоценных металлов.

Ранее слабые показатели занятости в США повысили ожидания начала снижения процентных ставок ФРС в сентябре, как отметил Райан Маккей, старший стратег по сырьевым товарам в TD Securities.

Известно, что понижение процентных ставок делает драгоценные металлы более привлекательными для инвесторов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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