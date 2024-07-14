Внезапный скачок и резкое падение: что происходит с золотом?

В начале азиатской торговой сессии в пятницу наблюдалось снижение цен на золото, что связано с технической коррекцией после предыдущего роста на 1,8%.
По данным The Wall Street Journal, стоимость спотового золота уменьшилась на 0,1% и составила $2411,89 за унцию.
В то же время, публикация в четверг более низких, чем прогнозировалось, данных по индексу потребительских цен в США усиливает ралли на рынке драгоценных металлов.
Ранее слабые показатели занятости в США повысили ожидания начала снижения процентных ставок ФРС в сентябре, как отметил Райан Маккей, старший стратег по сырьевым товарам в TD Securities.
Известно, что понижение процентных ставок делает драгоценные металлы более привлекательными для инвесторов.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.