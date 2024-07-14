Жильё в столице за 590 тысяч рублей: частный дом в Подмосковье дешевле аренды квартиры

Самый доступный частный дом в Подмосковье стоит 590 тысяч рублей, выяснили в "Азбуке недвижимости".
В столичном регионе дешевле всего обойдется одноэтажный дом в черновой отделке в городе Видное. Площадь дома составляет 13 квадратных метров, а участок — 0,15 сотки.
В доме проведены центральная городская канализация, водопровод и электричество. Эксперты отмечают и удобную транспортную доступность — дом находится в 10 минутах ходьбы от железнодорожной станции Расторгуево.
За 800 тысяч рублей можно приобрести одноэтажный дом площадью 33 квадратных метра в деревне Васильково городского округа Егорьевск. Земельный участок составляет 23 сотки.
Будущие владельцы будут обеспечены электричеством, а рядом есть колодец. Однако, в доме потребуется провести капитальный ремонт, пишет "Лента.ру".
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.