Россиянам рассказали, какие кредиты выгодно погашать досрочно

Советы сенатора: когда выгодно погашать кредиты досрочно

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сенатор Ольга Епифанова сообщила "Газете.Ru", что в 2024 году невыгодно досрочно погашать потребительский кредит, взятый под низкую ставку, из-за высокой ключевой ставки.

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Она пояснила, что если у вас есть кредит по льготной ставке и нет финансовой подушки безопасности, то лучше продолжать выплачивать его по установленному графику. Сенатор также отметила, что при высокой инфляции это даже может быть выгодно.

При этом она подчеркнула, что в случае высокой кредитной ставки долг лучше погашать быстрее, уменьшая тело кредита для снижения ежемесячного платежа.

Епифанова добавила, что при аннуитетном платеже выгодно гасить кредит в начале графика, чтобы уменьшить сумму процентов, а при дифференцированном платеже досрочные выплаты могут быть выгодны и в конце срока.