Европейская комиссия бьёт тревогу: Украина может объявить дефолт

Европейская комиссия (ЕК) призвала частных кредиторов срочно достичь соглашения с Украиной о реструктуризации долга, чтобы избежать дефолта страны.
Об этом сообщает портал Euractiv.
ЕС надеется, что стороны достигнут соглашения до истечения срока выплаты долга Украиной.
По словам Тима Джонса из британской компании Debt Justice, если новое соглашение о приостановке выплат или полной реструктуризации не будет достигнуто, Украина, вероятно, столкнется с дефолтом.
Он подчеркнул, что Украина "не может и не должна выплачивать долг частным кредиторам в полном объеме".
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