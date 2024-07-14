Европейская комиссия бьёт тревогу: Украина может объявить дефолт

ЕС призывает спасти Украину от дефолта

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейская комиссия (ЕК) призвала частных кредиторов срочно достичь соглашения с Украиной о реструктуризации долга, чтобы избежать дефолта страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщает портал Euractiv.

ЕС надеется, что стороны достигнут соглашения до истечения срока выплаты долга Украиной.

По словам Тима Джонса из британской компании Debt Justice, если новое соглашение о приостановке выплат или полной реструктуризации не будет достигнуто, Украина, вероятно, столкнется с дефолтом.

Он подчеркнул, что Украина "не может и не должна выплачивать долг частным кредиторам в полном объеме".