Цены на бензин взлетели: Аи-95 пробил отметку в 70 тысяч рублей

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 12 июля, цена на бензин марки Аи-95 впервые с сентября прошлого года превысила 70 тысяч рублей за тонну, согласно данным торговой площадки.
За последние сутки стоимость повысилась на 1,26%, а за последний месяц — более чем на 25%. В то же время, цена на марку Аи-92 снизилась на 0,37%, до 55 515 рублей за тонну, что все еще близко к максимальным показателям с начала года.
Ранее сообщалось, что правительство решило не продлевать приостановку запрета на экспорт бензина в августе для стабилизации цен на внутреннем рынке. Согласно информации СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выразила подобное мнение, которое было поддержано профильным вице-премьером Александром Новаком.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.