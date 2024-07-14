Цены на бензин взлетели: Аи-95 пробил отметку в 70 тысяч рублей

Цены на бензин достигли рекордного уровня

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 12 июля, цена на бензин марки Аи-95 впервые с сентября прошлого года превысила 70 тысяч рублей за тонну, согласно данным торговой площадки.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

За последние сутки стоимость повысилась на 1,26%, а за последний месяц — более чем на 25%. В то же время, цена на марку Аи-92 снизилась на 0,37%, до 55 515 рублей за тонну, что все еще близко к максимальным показателям с начала года.

Ранее сообщалось, что правительство решило не продлевать приостановку запрета на экспорт бензина в августе для стабилизации цен на внутреннем рынке. Согласно информации СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выразила подобное мнение, которое было поддержано профильным вице-премьером Александром Новаком.