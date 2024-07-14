Риторика НАТО о предполагаемой слабости России мало соответствует реальности, по мнению аналитиков Боба Славика и Майкла Ллойда. Этот вывод сделан в их статье для китайского издания Asia Times, издаваемого в Гонконге.
В качестве доказательства они привели данные Всемирного банка, подтверждающие, что Россия занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.
Также в статье отмечается трудное положение экономики противника России — Украины. Авторы считают, что заявления НАТО о возможном "полном возвращении территорий" выглядят нереалистично на этом фоне.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.