Экономика РФ не ослабевает: риторика НАТО о слабости России не имеет общего с реальностью

Asia Times: Россия не ослабевает в экономическом плане

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Риторика НАТО о предполагаемой слабости России мало соответствует реальности, по мнению аналитиков Боба Славика и Майкла Ллойда. Этот вывод сделан в их статье для китайского издания Asia Times, издаваемого в Гонконге.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

В качестве доказательства они привели данные Всемирного банка, подтверждающие, что Россия занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

Также в статье отмечается трудное положение экономики противника России — Украины. Авторы считают, что заявления НАТО о возможном "полном возвращении территорий" выглядят нереалистично на этом фоне.