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Покупатели стоят в очередях: в России начался ажиотаж из-за каркасных домов

Продажи небольших каркасных домов значительно выросли в России

0:58
Экономика

Продажи небольших каркасных домов значительно увеличились во многих российских городах. В течение года их стоимость возросла вдвое, и покупателям приходится стоять в очередях, как сообщает SHOT, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Продажи небольших каркасных домов значительно выросли в России
Фото: PxHere is licensed under CC0

Специалисты отмечают, что рынок "испытывает беспрецедентный ажиотаж". Ранее покупатель мог заселиться в новый дом уже через месяц после покупки, но теперь ожидание увеличилось до трёх месяцев из-за длинных очередей на услуги мастеров и увеличившихся сроков согласования.

Стоимость каркасных домов также существенно возросла. Если год назад дом площадью 100 квадратных метров можно было приобрести за 1,5-2 миллиона рублей, то сейчас его цена колеблется в пределах 3-4 миллионов рублей.

Аналитики связывают растущую популярность каркасных домов с высокими ценами на жилье в новостройках.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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