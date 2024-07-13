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"Такого быть не должно": Медведев заявил, что инженеры не должны получать меньше курьеров

Медведев назвал перекосом высокие зарплаты курьеров

0:43
Экономика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал неправильной ситуацию на рынке труда, когда курьеры зарабатывают больше инженеров, сообщает ТАСС.

Медведев назвал перекосом высокие зарплаты курьеров
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Медведева возмутили зарплаты курьеров, о чем он сказал на совещании по трудовому законодательству. Он отметил, что рынок требует все больше работников для выполнения "служебных" функций.

"Оплата труда курьера может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно", — заявил Медведев.

На совещании отметили, что разница в доходах связана не только с зарплатами, но и с налоговой нагрузкой при разных видах трудоустройства.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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