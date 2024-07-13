Мировые центробанки стали всё больше беспокоиться о безопасности своих валютных активов

Названы главные страхи мировых центробанков

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководители центральных банков обеспокоены безопасностью своих валютных активов после решения использовать замороженные средства российского ЦБ для помощи Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

Это выявлено в ежегодном опросе UBS среди 40 мировых центробанков, сообщает Bloomberg.

Опрос показал, что треть центробанков считает "милитаризацию" валютных резервов одним из главных рисков, что вдвое больше, чем в прошлом году.

87% управляющих беспокоит эскалация напряженности между Россией и Украиной, Китаем и США, а также ситуация на Ближнем Востоке. Половина респондентов прогнозирует, что российско-украинский конфликт продлится до 2026 года или дольше.

Кроме того, центробанки обеспокоены политической фрагментацией и высоким уровнем госдолга. Доля участников, назвавших госдолг основным риском для мировой экономики, удвоилась до 37%.

Три четверти респондентов считают, что при президентстве Дональда Трампа уровень государственного дефицита будет выше, чем при Джо Байдене. 83% полагают, что политика Трампа приведет к росту инфляции из-за снижения налогов и высоких тарифов на импорт из Китая.