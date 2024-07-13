Мировые центробанки стали всё больше беспокоиться о безопасности своих валютных активов

Руководители центральных банков обеспокоены безопасностью своих валютных активов после решения использовать замороженные средства российского ЦБ для помощи Украине.
Это выявлено в ежегодном опросе UBS среди 40 мировых центробанков, сообщает Bloomberg.
Опрос показал, что треть центробанков считает "милитаризацию" валютных резервов одним из главных рисков, что вдвое больше, чем в прошлом году.
87% управляющих беспокоит эскалация напряженности между Россией и Украиной, Китаем и США, а также ситуация на Ближнем Востоке. Половина респондентов прогнозирует, что российско-украинский конфликт продлится до 2026 года или дольше.
Кроме того, центробанки обеспокоены политической фрагментацией и высоким уровнем госдолга. Доля участников, назвавших госдолг основным риском для мировой экономики, удвоилась до 37%.
Три четверти респондентов считают, что при президентстве Дональда Трампа уровень государственного дефицита будет выше, чем при Джо Байдене. 83% полагают, что политика Трампа приведет к росту инфляции из-за снижения налогов и высоких тарифов на импорт из Китая.
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