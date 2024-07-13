Эксперт раскрыл секрет: как заработать до 20% на покупке коммерческих помещений

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Покупка коммерческого помещения — лучший способ инвестировать?

1:03
Экономика

Несмотря на увеличение стоимости жилья, коммерческая недвижимость в новостройках остается привлекательной для инвестиций.

Покупка коммерческого помещения — лучший способ инвестировать?
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Об этом в интервью РИАМО рассказал основатель и руководитель агентства коммерческой недвижимости Invest 7 Егор Левченко. Он отметил, что такие объекты востребованы как среди крупных сетевых арендаторов, так и среди представителей малого и среднего бизнеса.

Застройщики обычно устанавливают единую ценовую политику для всего жилого комплекса и не сильно различают цены на коммерческие площади от одного блока к другому.

В результате, на рынке регулярно появляются высоколиквидные помещения в новых жилых комплексах, доступные для инвесторов.

Он также добавил, что покупка коммерческого помещения за 1,5-2 года до сдачи объекта в эксплуатацию и его продажа после завершения строительства может принести доход в размере около 15-20% от вложенных средств.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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