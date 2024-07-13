Госбюджет Украины получил $16 млрд внешней помощи с начала 2024 года

Государственный бюджет Украины с начала года получил $16 млрд в виде внешней помощи, как сообщается на сайте Министерства финансов.
1 июля ведомство сообщило о поступлении почти $14 млрд внешнего финансирования с начала года.
12 июля стало известно, что Австралия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около $250 млн, что увеличит общую сумму австралийской помощи Киеву до почти $1,1 млрд.
В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Украина получит $40 млрд на военные расходы на один год.
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.