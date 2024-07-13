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Госбюджет Украины получил $16 млрд внешней помощи с начала 2024 года

Украина получила $16 млрд внешней помощи с начала года

0:44
Экономика

Государственный бюджет Украины с начала года получил $16 млрд в виде внешней помощи, как сообщается на сайте Министерства финансов.

Украина получила млрд внешней помощи с начала года
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0

1 июля ведомство сообщило о поступлении почти $14 млрд внешнего финансирования с начала года.

12 июля стало известно, что Австралия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около $250 млн, что увеличит общую сумму австралийской помощи Киеву до почти $1,1 млрд.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Украина получит $40 млрд на военные расходы на один год.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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