Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы про акне: почему солнце не лечит воспаления
На острове Уайт найден самый полный динозавр за последние 100 лет
Когда копать картофель: основные факторы
Ксения Собчак встала на защиту группы "Кис-Кис", которой занялась Мизулина
Украина получила $16 млрд внешней помощи с начала года
Ветеринары ответили, можно ли кормить собак сырым мясом
Александр Усик готов к переходу в ММА
Москва признана самым популярным городом для летнего отдыха в России
Фанаты Fallout провели крупную ролевую игру под Москвой
Германию обвинили в сокрытии реальных масштабов проблемы роста числа банкротств в стране

Ситуация с банкротствами в Германии серьёзнее, чем заявляет правительство

0:55
Экономика

Правительство Германии преуменьшает масштабы проблемы увеличения числа банкротств в стране, сообщает Berliner Zeitung.

Ситуация с банкротствами в Германии серьёзнее, чем заявляет правительство
Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что ситуация с банкротствами в Германии значительно хуже, чем заявляет Министерство экономики. По мнению аналитиков, пик кризиса еще впереди, и страна только начинает сталкиваться с последствиями экономического кризиса последних двух лет. В то же время, министерство прогнозирует замедление темпов роста числа банкротств.

Причиной увеличения числа несостоятельных компаний в Германии являются структурные проблемы экономики и непоследовательная политика Берлина, отмечает эксперт по вопросам банкротства Института немецкой экономики в Кельне Клаус-Хайнер Рель.

Ускоренный переход к климатической нейтральности привел к дестабилизации цен и оттоку капитала из страны.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Какие цветы стоит посадить в июле
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Не превращайте друга в врага: 3 главные ошибки в использовании древесной золы на огороде
Не превращайте друга в врага: 3 главные ошибки в использовании древесной золы на огороде
Последние материалы
Ветеринары ответили, можно ли кормить собак сырым мясом
Александр Усик готов к переходу в ММА
Москва признана самым популярным городом для летнего отдыха в России
Фанаты Fallout провели крупную ролевую игру под Москвой
Хью Джекман делает 800 отжиманий в день для роли Росомахи
Лучшая подкормка перца в конце июля
Китай планирует миссию по изменению траектории астероида в 2027 году
Дизайнер рассказал про 3 хитрости японского интерьера
Юлия Барановская показала фото с отдыха с сыном Арсением
Срочный звонок Белоусова Остину вызван решениями США по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников