Германию обвинили в сокрытии реальных масштабов проблемы роста числа банкротств в стране

Правительство Германии преуменьшает масштабы проблемы увеличения числа банкротств в стране, сообщает Berliner Zeitung.
Эксперты, опрошенные изданием, считают, что ситуация с банкротствами в Германии значительно хуже, чем заявляет Министерство экономики. По мнению аналитиков, пик кризиса еще впереди, и страна только начинает сталкиваться с последствиями экономического кризиса последних двух лет. В то же время, министерство прогнозирует замедление темпов роста числа банкротств.
Причиной увеличения числа несостоятельных компаний в Германии являются структурные проблемы экономики и непоследовательная политика Берлина, отмечает эксперт по вопросам банкротства Института немецкой экономики в Кельне Клаус-Хайнер Рель.
Ускоренный переход к климатической нейтральности привел к дестабилизации цен и оттоку капитала из страны.
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.