Германию обвинили в сокрытии реальных масштабов проблемы роста числа банкротств в стране

Ситуация с банкротствами в Германии серьёзнее, чем заявляет правительство

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Германии преуменьшает масштабы проблемы увеличения числа банкротств в стране, сообщает Berliner Zeitung.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что ситуация с банкротствами в Германии значительно хуже, чем заявляет Министерство экономики. По мнению аналитиков, пик кризиса еще впереди, и страна только начинает сталкиваться с последствиями экономического кризиса последних двух лет. В то же время, министерство прогнозирует замедление темпов роста числа банкротств.

Причиной увеличения числа несостоятельных компаний в Германии являются структурные проблемы экономики и непоследовательная политика Берлина, отмечает эксперт по вопросам банкротства Института немецкой экономики в Кельне Клаус-Хайнер Рель.

Ускоренный переход к климатической нейтральности привел к дестабилизации цен и оттоку капитала из страны.