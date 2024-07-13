Россия решила не пропускать японских рыбаков в район курильского острова

Японским рыбакам временно закроют доступ в район курильского острова

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский МИД сообщил о временном закрытии доступа японским рыбакам в район острова Сигнальный Малой Курильской гряды, где те занимались добычей морской капусты.

Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, PDM

Недавно японская сторона выразила беспокойство по поводу отключений света на маяке, расположенном на данном острове, и потребовала, чтобы Россия обеспечила его бесперебойную работу. При этом другие суда, курсирующие в этом районе, не высказывали жалоб на функционирование маяка.

С целью предотвращения возможных инцидентов, Россия приняла решение с 15 июля приостановить японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения плановых ремонтно-профилактических работ на маяке.