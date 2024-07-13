Россия решила не пропускать японских рыбаков в район курильского острова

Российский МИД сообщил о временном закрытии доступа японским рыбакам в район острова Сигнальный Малой Курильской гряды, где те занимались добычей морской капусты.
Недавно японская сторона выразила беспокойство по поводу отключений света на маяке, расположенном на данном острове, и потребовала, чтобы Россия обеспечила его бесперебойную работу. При этом другие суда, курсирующие в этом районе, не высказывали жалоб на функционирование маяка.
С целью предотвращения возможных инцидентов, Россия приняла решение с 15 июля приостановить японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения плановых ремонтно-профилактических работ на маяке.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.