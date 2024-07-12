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Снижение ставки ФРС США: названы последствия для российской экономики

2:16
Экономика

В российском информационном поле, сосредоточенном на военном противостоянии с Западом, мало внимания уделяют таким вещам, как изменение ставки ФРС США, считая их скучными и неважными.

Снижение ставки ФРС США: названы последствия для российской экономики
Фото: flickr.com by The White House, PDM

Однако экономическая составляющая противостояния Россия — Запад не менее важна, чем военные аспекты. Западные СМИ с тревогой обсуждают возможность резкого снижения процентных ставок ФРС США в ближайшие годы. Это событие может иметь серьезные последствия для российской экономики.

Под прикрытием высоких показателей капитализации таких компаний, как Apple, США с начала конфликта перешли на военный бюджет с огромными расходами, что привело к высокому бюджетному дефициту и инфляции. Несмотря на уверения финансовых теоретиков, рост инфляции негативно сказался на рейтингах Байдена и привел к росту цен на золото, что сыграло на руку России, запасавшейся золотом по более низким ценам.

Для борьбы с инфляцией ФРС с марта 2022 по июль 2023 года подняла процентную ставку 11 раз, но инфляция продолжала оставаться высокой. Высокие процентные ставки и рост потребительских цен привели к увеличению безработицы и снижению ВВП в США. Экономика США находится на грани резкого спада, что подтверждают последние отчеты и статьи в ведущих изданиях.

Снижение процентных ставок ФРС приведет к ослаблению доллара, что благоприятно скажется на российской экономике. Это вызовет рост цен на нефть и золото, увеличение экспорта и рост китайской экономики, что в свою очередь усилит доходы России от торговли с Китаем. Также снизится интерес иностранных инвесторов к американскому финансовому рынку, что приведет к их переключению на другие рынки, включая российский, сообщает РИА Новости.

Американское руководство осознает эти последствия, но вынуждено спасать рейтинг Байдена любой ценой. Таким образом, несмотря на усилия США, их действия приводят к усилению российской экономики.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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