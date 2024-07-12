МВФ предупредил США о критическом положении: бюджетный дефицит выходит за рамки допустимого

В МВФ заявили о высоком бюджетном дефиците США

В последние годы действия властей США привели к значительному росту бюджетного дефицита, который на данный момент достиг критического уровня, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

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Она отметила, что принятие значимого налогового законодательства в 2021–2022 годах, несмотря на ожидаемый долгосрочный положительный эффект для экономики, способствовало увеличению дефицита. Козак подчеркнула, что сейчас наиболее подходящее время для сокращения бюджетного дефицита и госдолга, так как экономика США оценивается фондом как сильная, сообщает РИА Новости.

Ранее МВФ указал на необходимость снижения госдолга, рост которого угрожает как американской, так и мировой экономике. Прогнозируется, что к 2032 году госдолг США превысит 140% ВВП, при этом на данный момент он составляет почти 34,9 триллиона долларов согласно данным американского казначейства.