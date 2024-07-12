Россия впервые возглавила мировой рейтинг по экспорту ячменя и гороха

РФ заняла первое место в мире по экспорту ячменя и гороха

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия заняла первое место в мире по экспорту ячменя и гороха в сельскохозяйственном году 2023-2024 (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года), как сообщила Министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Россия уже долгое время занимает лидирующую позицию по экспорту пшеницы, а в прошедшем сезоне впервые стала лидером по экспорту ячменя и гороха. Лут отметила, что несмотря на невысокие темпы развития гороховой культуры в последние годы, Россия за последние три года сделала значительный рывок в этом направлении, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Россельхознадзора, в текущем сельхозгоду экспорт ячменя увеличился на 67 процентов и составил 9,46 миллиона тонн, кукурузы — на 31 процент до 7,7 миллиона тонн, гороха — в два раза до 3,37 миллиона тонн, пшеничной муки — на 60 процентов до 1,2 тысячи тонн, овса — вдвое до 334,7 тысячи тонн, ржи — втрое до 231,5 тысячи тонн, гречихи — в два раза до 222,5 тысячи тонн, подсолнечного жмыха — вдвое до 148,4 тысячи тонн, и семян горчицы — втрое до 136,3 тысячи тонн.