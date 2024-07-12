Платформенная занятость сегодня распространена как в развитых странах, так и в менее развитых.
По словам руководителя аналитического отдела независимого профсоюза "Новый труд", кандидата экономических наук Саида Гафурова, профсоюзы будут отстаивать интересы и права платформенно занятых и самозанятых в ходе рассмотрения законопроекта. Об этом пишет РГ.
Работа над документом ведется на площадке "Единая Россия" с участием профильных министерств и социальных партнеров. Согласно заявлению Дмитрия Медведева, сегодня на цифровых платформах работают сотни тысяч людей различных профессий, которые нуждаются в законодательном регулировании своих трудовых прав.
Проект закона о платформенной занятости направлен на установление юридического статуса специалистов, работающих через онлайн-платформы, такие как сервисы такси, курьерские службы и фриланс-платформы.
Основная цель закона заключается в обеспечении равных прав и социальных гарантий для платформенных работников, аналогичных тем, что предоставляются обычным сотрудникам по трудовому законодательству. Это включает доступ к пенсионным и медицинским выплатам, оплачиваемым отпускам и другим социальным льготам.
Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.