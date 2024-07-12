Их зарплаты далеки от зарплат руководителей крупных компаний. Однако президенты, премьер-министры и другие мировые лидеры в некоторых странах имеют достаточно высокие доходы, пишет Zero Hedge.
Все цифры приведены в долларах США и являются приблизительными. Они могут меняться из года в год в зависимости от изменений политики, дополнительных льгот и других компенсаций.
Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг является самым высокооплачиваемым руководителем правительства, зарабатывая более 1,6 миллиона долларов в год.
Вторым в нашем списке является исполнительный директор Гонконга Джон Ли Качхиу с зарплатой в 695 000 долларов.
Третье место занимает президент Швейцарии Виола Амхерд.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден занимает четвертое место в списке с доходом в 400 000 долларов в год.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на пятой строчке. Его доход — 390 000 долларов в год.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.