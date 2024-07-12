Сколько зарабатывают мировые лидеры?

Пятерка самых высокооплачиваемых мировых лидеров в 2024 году

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Их зарплаты далеки от зарплат руководителей крупных компаний. Однако президенты, премьер-министры и другие мировые лидеры в некоторых странах имеют достаточно высокие доходы, пишет Zero Hedge.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Все цифры приведены в долларах США и являются приблизительными. Они могут меняться из года в год в зависимости от изменений политики, дополнительных льгот и других компенсаций.

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг является самым высокооплачиваемым руководителем правительства, зарабатывая более 1,6 миллиона долларов в год.

Вторым в нашем списке является исполнительный директор Гонконга Джон Ли Качхиу с зарплатой в 695 000 долларов.

Третье место занимает президент Швейцарии Виола Амхерд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден занимает четвертое место в списке с доходом в 400 000 долларов в год.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на пятой строчке. Его доход — 390 000 долларов в год.